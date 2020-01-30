Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник

Пожар в Краснодарской школе № 49, который произошел накануне, устроил ученик 4-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как ранее писала "РГ", ЧП случилось 29 января в гардеробе школы. Около 10.55 сработала сигнализация, и всех учеников школы - почти 800 человек экстренно эвакуировали. В результате никто не пострадал. Пожар охватил небольшую площадь - около 20 квадратных метров, и его потушили через час. В борьбе с огнем было задействовано 12 пожарных машин и около 40 спасателей. Это происшествие парализовало на один день работу школы. Кроме того, пострадала верхняя одежда десятков учеников, которая находилась в гардеробе.

- Как рассказали в школе, пожар устроил 10-летний ученик 4-го класса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Он нашел зажигалку, зажег ее, не сразу заметил, как загорелась одна из курток. После испугался и убежал в класс, никому не рассказал о произошедшем, потому что боялся быть наказанным. К моменту, когда сработала пожарная сигнализация, огонь уже распространился. Пламя ликвидировали пожарные расчеты.

В произошедшую ситуацию вмешался мэр города Евгений Первышов. Он отметил, что в этой ситуации "необходимо помочь мальчику, чтобы она не испортила ему будущее".

- Мальчику всего 10 лет, он учится в 4-м классе. Это еще ребенок, и случившееся, уверен, - сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи, - заявил Евгений Первышов. - Это случилось в школе, задача которой - воспитание, а значит, в этом есть доля и нашей ответственности. Теперь важно, чтобы все сделали правильные выводы. Нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку. Важно, чтобы он не стал изгоем и это событие не испортило ему будущее. Думаю, что правильно всем настроиться на помощь и поддержку.

Также глава города заявил, что готов лично компенсировать ущерб тем родителям, у которых пострадали вещи детей. "Уверен, что найдутся еще неравнодушные люди, которые ко мне присоединятся, - подчеркнул мэр Краснодара. - Руководству школы дал поручение собрать всю информацию о необходимой материальной помощи".