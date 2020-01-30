В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США

Бесперспективными и неконструктивными назвал новые санкции США в отношении России депутат Госдумы Антон Морозов, передает RT.

Напомним, накануне Минфин США внес в "черный список" еще восемь граждан РФ и компанию "Гранд экспресс сервис", которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым.

- Считаю, что совершенно не конструктивно и бесперспективно вводить дополнительные санкции в отношении российских компаний, - заявил Морозов. По его мнению, принятые меры никак не повлияют на работу компании, поскольку перевозки осуществляются на территории России, и США никак не могут на это воздействовать.

Таким образом, считает депутат, данное решение Минфина США является очередным недружественным шагом по отношению к России.

- Мы всегда выступали за то, чтобы укреплять наши связи и не провоцировать друг друга, - отметил депутат. Он выразил уверенность, что в перспективе Россия и США заинтересованы в развитии именно позитивной повестки двусторонних отношений.