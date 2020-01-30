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30.01.2020 11:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Челябинске после жалоб родителей отменили концерт Элджея

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Концерт рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, отменен, сообщают его организаторы на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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- Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам, вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта в ДС "Юность" города Челябинск, - сообщили организаторы. - Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме. Обращайтесь по этому вопросу к билетным агентам. Дополнительная информация по дате и месту проведения концерта будет сообщена позднее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что 15 марта Элджей должен был презентовать в Челябинске свой новый альбом. Однако в минкульт и УФАС региона поступило множество обращений от родителей несовершеннолетних, обеспокоенных тем, что материал Элджея не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих его композиций содержат ненормативную лексику и пропаганду запрещенных веществ и секса.

В итоге УФАС начала проверку анонсов концерта на наличие нарушений рекламного законодательства, а минкульт подготовил в адрес его организаторов письмо с требованием  обеспечить на концерте соблюдение норм действующего законодательства, а также морально-нравственных норм и правил.

Впрочем, ни минкульт ни антимонопольщики требований об отмене концерта не высказывали, отметили в ведомствах.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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