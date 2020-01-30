В Челябинске после жалоб родителей отменили концерт Элджея

Концерт рэпера Элджея, который должен был состояться в Челябинске 15 марта, отменен, сообщают его организаторы на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

- Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам, вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта в ДС "Юность" города Челябинск, - сообщили организаторы. - Средства за все приобретенные билеты будут возвращены в полном объеме. Обращайтесь по этому вопросу к билетным агентам. Дополнительная информация по дате и месту проведения концерта будет сообщена позднее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что 15 марта Элджей должен был презентовать в Челябинске свой новый альбом. Однако в минкульт и УФАС региона поступило множество обращений от родителей несовершеннолетних, обеспокоенных тем, что материал Элджея не соответствует возрастному цензу (16+), а тексты многих его композиций содержат ненормативную лексику и пропаганду запрещенных веществ и секса.

В итоге УФАС начала проверку анонсов концерта на наличие нарушений рекламного законодательства, а минкульт подготовил в адрес его организаторов письмо с требованием обеспечить на концерте соблюдение норм действующего законодательства, а также морально-нравственных норм и правил.

Впрочем, ни минкульт ни антимонопольщики требований об отмене концерта не высказывали, отметили в ведомствах.