Выпуск шоколада "Гвардейский" был приурочен к разгрому фашистов под Москвой

ПРИКАЗ N244 12 августа 1942 года г. Москва

О выдаче некурящим женщинам шоколада или конфет взамен табачного довольствия

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6 августа 1942 г. установить с 16 августа 1942 г. выдачу некурящим женщинам, призванным в действующую армию и получающим продовольственные пайки по нормам N 1 и 2 приказа НКО 1941 г. N 312, взамен табачного довольствия по 200 граммов шоколада или 300 граммов конфет в месяц.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев

К декабрю 1941 года московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" поставила на поток производство дымовых шашек и концентрированных каш для фронта. Налажен был и выпуск шоколада "Кола" для солдат - с повышенным содержанием кофеина и теобромина; это давало тонизирующий эффект. Что касается легендарного шоколада "Гвардейский", он был экстренно запущен в производство после разгрома гитлеровцев под Москвой. Рецепт, с увеличенным содержанием какао-продуктов, кондитеры придумали буквально за сутки из сырья, оставшегося на фабрике. Столь же быстро был разработан и эскиз этикетки. Уже через неделю первая партия шоколадок отправилась на фронт.

Понятно, что в тылу "Гвардейский" был недостижимой роскошью. А деликатесом считалось всё, что могло надолго насытить, согреть и обогатить витаминами истощенный организм.

Блинчики из картофельных очисток

О них вспоминал в книге "Автопортрет" писатель Владимир Войнович: в эвакуации не было ничего вкуснее для мальчишки. Но в начале 1944 года, когда с продуктами стало лучше, он попросил маму приготовить такие блинчики: "Я взял блинчик, откусил - и выплюнул. Отвратительнее этого я ничего никогда не пробовал...".

Отвар из шиповника

Этот бесхитростный напиток, насыщенный витаминами, согревал, бодрил и казался безумно вкусным - пока не закончилась война. Об этом высказался герой знаменитой повести Юрия Трифонова "Дом на набережной" литературовед Вадим Глебов: "Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку, ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, щавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пойла ни за какие деньги в рот не взять...".

Квашеная капуста

Перед войной в Ленинград завезли много квашеной капусты. Так много, что не смогли всю продать. Для того, чтобы освободить складские помещения, стоившую копейки капусту зарыли за городом. С началом блокадного голода о ней вспомнили. И богатая витамином C квашеная капуста стала настоящим спасением для жителей.

Удивительно, но когда в блокадном городе были раскуплены все продукты, единственное, что оставалось на прилавках - банки с консервированными крабами. Ленинградцы не воспринимали их как еду. Из воспоминаний Киры Борисовны Шабловской, которой к началу блокады было 17 лет: "В какой-то момент в магазинах были одни консервы - крабы. Но это же дорого! У меня ума не было понять, что на оставшиеся деньги надо хоть что-то купить".