Выпуск шоколада "Гвардейский" был приурочен к разгрому фашистов под Москвой

Карточки на хлеб - эхо войны для послевоенного поколения 18:20

ГОРБУШКА

Горбушка хлеба и стакан молока - мой завтрак, завтрак типичного шестилетнего пацана из нашего послевоенного тылового города. Один из самых вкусных завтраков в моей жизни

Постановление от 20 августа 1941 года о введении карточек и установлении нормы отпуска хлеба 18:18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НОРМАХ ОТПУСКА ХЛЕБА ПО КАРТОЧКАМ

Постановление О введении карточек на хлеб, сахар и кондитерские изделия в отдельных городах, рабочих поселках и поселках городского типа

Жизнь по карточкам. "Лиза получила вместо сахара печенье. целое богатство - 1,2 кг!" 18:16

"ЛИЗА ПОЛУЧИЛА ВМЕСТО САХАРА ПЕЧЕНЬЕ. ЦЕЛОЕ БОГАТСТВО - 1,2 КГ!"

"Продовольственная карточка - это была жизнь человека. Как бы мизерны ни были нормы снабжения, но все же продовольственная карточка излучала какую-то надежду на спасение, на продление жизни". Что писали о жизни по карточкам советские люди в своих дневниках

"Мама совсем голодная, мне отдает, а я ей..." Блокадный дневник Игоря Никитина 18:15

УЖИН НА ДВОИХ

16-летний ленинградец Игорь Никитин жил с матерью на Петроградской стороне. Мать работала на заводе, отец умер. В мае 1941 года Игорь окончил восьмой класс и по совету матери устроился на завод фрезеровщиком. Это спасло ему жизнь. Дневник Игоря Никитина хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда. Выдержки из него публикуются впервые

"Борщевик очень нежен и вкусен...". Блокадная книга о съедобных дикоросах 18:14

"БОРЩЕВИК ОЧЕНЬ НЕЖЕН И ВКУСЕН..."

В 1942 году Лениздат выпустил книгу "Использование в пищу дикорастущих съедобных растений". В издании подробно, с иллюстрациями, рассказано о съедобных дикоросах на территории Ленинградской области, их заготовке, хранении и приготовлении

Маленьким передовикам авиазавода вручили награду, о которой они не могли даже мечтать 18:13

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ

Этот снимок сделан 14 ноября 1944 года в кабинете директора Пермского авиазавода имени Сталина. За столом директор собрал передовиков, выполнявших по полторы-две нормы выработки за смену. И поставил перед каждым из них награду за доблестный труд - литровую банку с вареньем или компотом

Сотрудники сочинских госпиталей делились последним с ранеными 18:12

КУРИНЫЙ БУЛЬОН ОТ СЕСТРИЧКИ ЛИДЫ

На цветочных клумбах и полянах общекурортного парка "Ривьера" появились грядки с луком, морковью и картофелем. Сотрудники госпиталей до дежурства и после спешили на огороды и плантации - сажать рассаду, полоть, поливать. Со временем не считались. Ведь раненые стали получать ощутимую прибавку к столу. Овощи, лук-перо, укроп...

Постановление 1942 года О мерах борьбы с "мешочничеством" 18:11

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ - ИОСИФУ СТАЛИНУ: НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ "МЕШОЧНИЧЕСТВА"

Со времен Гражданской войны мешочниками называли тех, кто занимался скупкой, перевозом и перепродажей продовольствия и товаров первой необходимости. Тысячи людей курсировали между городом и деревней в надежде выменять или купить необходимые продукты

Родина - № 220(8074)

ГОРЬКАЯ СЛАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Текст: Екатерина Зайцева
Выпуск шоколада "Гвардейский" был приурочен к разгрому фашистов под Москвой
ПРИКАЗ N244 12 августа 1942 года г. Москва

О выдаче некурящим женщинам шоколада или конфет взамен табачного довольствия

В соответствии с Постановлением Государственного Комитета Обороны от 6 августа 1942 г. установить с 16 августа 1942 г. выдачу некурящим женщинам, призванным в действующую армию и получающим продовольственные пайки по нормам N 1 и 2 приказа НКО 1941 г. N 312, взамен табачного довольствия по 200 граммов шоколада или 300 граммов конфет в месяц.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев

К декабрю 1941 года московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" поставила на поток производство дымовых шашек и концентрированных каш для фронта. Налажен был и выпуск шоколада "Кола" для солдат - с повышенным содержанием кофеина и теобромина; это давало тонизирующий эффект. Что касается легендарного шоколада "Гвардейский", он был экстренно запущен в производство после разгрома гитлеровцев под Москвой. Рецепт, с увеличенным содержанием какао-продуктов, кондитеры придумали буквально за сутки из сырья, оставшегося на фабрике. Столь же быстро был разработан и эскиз этикетки. Уже через неделю первая партия шоколадок отправилась на фронт.

Понятно, что в тылу "Гвардейский" был недостижимой роскошью. А деликатесом считалось всё, что могло надолго насытить, согреть и обогатить витаминами истощенный организм.

Блинчики из картофельных очисток

О них вспоминал в книге "Автопортрет" писатель Владимир Войнович: в эвакуации не было ничего вкуснее для мальчишки. Но в начале 1944 года, когда с продуктами стало лучше, он попросил маму приготовить такие блинчики: "Я взял блинчик, откусил - и выплюнул. Отвратительнее этого я ничего никогда не пробовал...".

Отвар из шиповника

Этот бесхитростный напиток, насыщенный витаминами, согревал, бодрил и казался безумно вкусным - пока не закончилась война. Об этом высказался герой знаменитой повести Юрия Трифонова "Дом на набережной" литературовед Вадим Глебов: "Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку, ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, щавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пойла ни за какие деньги в рот не взять...".

Квашеная капуста

Перед войной в Ленинград завезли много квашеной капусты. Так много, что не смогли всю продать. Для того, чтобы освободить складские помещения, стоившую копейки капусту зарыли за городом. С началом блокадного голода о ней вспомнили. И богатая витамином C квашеная капуста стала настоящим спасением для жителей.

Удивительно, но когда в блокадном городе были раскуплены все продукты, единственное, что оставалось на прилавках - банки с консервированными крабами. Ленинградцы не воспринимали их как еду. Из воспоминаний Киры Борисовны Шабловской, которой к началу блокады было 17 лет: "В какой-то момент в магазинах были одни консервы - крабы. Но это же дорого! У меня ума не было понять, что на оставшиеся деньги надо хоть что-то купить".

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