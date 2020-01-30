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30.01.2020 21:58
Рубрика: Спорт

"Сельта" объявила о переходе Смолова

Текст: Максим Домчев
Испанский футбольный клуб "Сельта" объявил о переходе на правах аренды российского форварда Федора Смолова из "Локомотива".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Клуб из Виго объявил о том, что нападающий Федор Смолов на правах аренды проведет остаток нынешнего сезона в "Сельте". В клубе знают и помнят возможности этого футболиста и возлагают на него большие надежды. Тем более, что в настоящее время команда находится в зоне вылета из Примеры.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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О предстоящем переходе Смолова в "Сельту" всего несколько часов назад сообщил наставник "Локомотива" Юрий Семин. Он рассказал о том, что футболист будет отдан в аренду с последующим правом выкупа.

По большому счету Смолов не смог проявить себя в "Локомотива". Частые травмы и не совсем удобный стиль игры команды не позволили ему приблизиться к той результативности, которая была у него в "Краснодаре". Тогда он дважды становился лучшим бомбардиром премьер-лиги, а в "Локомотиве" за несколько сезонов забил всего 11 мячей во всех турнирах. Впрочем, с "Локо" он выиграл Кубок России и Суперкубок.

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