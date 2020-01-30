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30.01.2020 12:13
Рубрика: Власть

Совфед одобрил введение должности зампреда Совбеза РФ

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Согласно документу, зампред Совбеза назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, глава государства определяет его полномочия. При этом основная задача Совета безопасности РФ - формирование и координация государственной политики в области национальной безопасности, а также подготовка соответствующих решений для главы государства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Зампред Совбеза, согласно закону, будет обязан сообщать об обстоятельствах, которые могут привести к конфликту интересов.

Занимать эту должность могут граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Напомним, что 16 января президент Владимир Путин подписал указ о введении новой должности и назначении на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в указе оговаривалось, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон.

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