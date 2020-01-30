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30.01.2020 14:29
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о подработке иностранных студентов

Текст: Татьяна Замахина
Совет Федерации одобрил закон, который позволит иностранцам, обучающимся в России, найти работу без специальных разрешений.
Фото: Александра Мудрац/ТАСС Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Инициативу внесла в ноябре группа парламентариев во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект касается иностранцев, которые учатся на очной форме в российских образовательных учреждениях, имеющих госаккредитацию. Они получат право на трудоустройство без лишней "бюрократии". Причем правило будет действовать только на время учебы.

Пока что студенты могут подрабатывать без специальных "бумажек" только в самих же образовательных организациях, а также в хозяйственных обществах, созданных последними.

Ранее Валентина Матвиенко, анонсируя эту инициативу, поделилась мнением, что "это будет хорошая поддержка", и новая мера "повысит привлекательность российского образования".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут параллельно в случае желания подрабатывать, как это делали мы все, как это делают российские студенты", - сказала Матвиенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения проекта в нижней палате говорил, что новшество позволит выполнить задачу президента увеличить минимум в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. "Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход", - объяснил он то, почему студенты готовы трудиться в свободное от занятий время.

Закон в случае подписания президентом РФ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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