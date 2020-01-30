Арам Хачатурян написал свой знаменитый балет "Гаянэ" в 1942 году, во время войны, в Перми. Когда все было готово, директор театра вызвал его и сказал, что надо бы добавить в последнем акте еще один танец. Хачатурян сначала отказался, а потом сел за рояль, поразмыслил, снизошло на него вдохновение, и родился прогремевший впоследствии на весь мир "Танец с саблями". Такой вот занятный эпизод. Но для целого фильма этого недостаточно. А фильм-то нужен. Куда ж без фильма-то?

"Танец с саблями" Юсупа Разыкова вообще задумывался как сериал, но что-то не срослось. Хотя выглядит "Танец с саблями" вполне на уровне обычных российских сериалов. Бедненько, неброско, но для аудитории непритязательной сойдет. Главную роль играет Абарцум Кабанян, внешне похожий скорее на Николая Цискаридзе, и степенью эмоциональной вовлеченности он здесь способен потягаться с рептилией в спячке. В отличие от Александра Кузнецова (не того, который в "Большой поэзии", "Ненастье" и "Лете", а другого), исполнившего роль антагониста. Но об антагонисте имеет смысл разговор отложить, оставим его на сладкое.

Итак, зима, Урал, разгар Великой Отечественной. Арам Хачатурян квартируется и трудится в гостиничном номере вместе с верным товарищем, тоже армянином, но карикатурным таким, гипертрофированно дружелюбным, периодически ведя задушевные беседы с каким-то воображаемым стариком. Хачатуряну таскает дефицитные продукты тайком влюбленная в него балерина. То медку с облепихой подсунет, то шоколадку. Тогда как по ней, в свою очередь, сердечно тоскует музыкант-саксофонист.

Хачатурян заболевает и попадает в больницу. Его кладут в палату для офицеров, и он этим тяготится, поскольку не офицер, а палата для офицеров. Что особенно ярко проявляется в сцене, где Хачатурян спрашивает соседа по палате, отчего тот не спит, но сосед не отвечает. Прекрасная сцена.

Потом к Хачатуряну приезжают в гости Ойстрах и Шостакович. Они вместе пьют, беседуют и играют на инструментах, собирая деньги для уличного гармониста-ветерана. Все относительно спокойно и мирно. Как вдруг откуда ни возьмись является Злой Советский Чиновник. Да-да, тот самый антагонист. По фамилии Пушков.

Пушков Хачатуряну тут же принимается строить козни и всячески мешать под тем предлогом, что "музыка может содержать сомнительный политический подтекст". С какой конкретно целью, сказать трудно. Просто чтобы жизнь медом (с облепихой) не казалась. А ненавидит Пушков Хачатуряна из-за одного инцидента, произошедшего несколько лет назад, когда Хачатурян в ходе торжественного застолья, не важно, по какому поводу, озвучил планы сотворить что-нибудь про геноцид армян турками. На что Пушков позволил себе комментарий о недопустимости выбора подобной тематики, так как у СССР с Турцией теплые отношения. И был за то отоварен бутылкой по наглой башке. А кроме того, среди мотивов - банальная зависть, ведь Пушков учился с Хачатуряном на одном курсе, но оказался не столь талантлив и пошел, что называется, по партийной линии.

Собственно, именно вымышленный Пушков и становится инициатором дополнения "Гаянэ". Из мстительных побуждений. Свинью хотел тем самым подложить. А вышло вон как. Очень даже и хорошо в итоге получилось. Не считая других коварств на совести Пушкова, среди которых - доведение до самоубийства и харассмент. Также зачем-то выдуманных. Не существует же настоящих, достоверных примеров того, как советская система преследовала, запрещала, репрессировала, подавляла деятелей искусства. Обязательно из пальца высасывать на ровном месте.

Ну и надо ли говорить, в свете вышесказанного, что фильм Юсупа Разыкова "Танец с саблями" не стоит ни пальца на ноге балерины, ни буквы в либретто, ни ноты великого произведения, именем которого он громко называется. Разве что Александр Кузнецов (не тот, а другой) подлую сволочь играет поистине вдохновенно. Только вот зачем это все. Лучше б, ей-богу, анекдот про встречу с Сальвадором Дали экранизировали.

1.5