Толстой рассказал о боязни Украины и Грузии контактировать с РФ в ПАСЕ

Глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина и Грузия опасаются прямого взаимодействия с Россией. "Они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию", - рассказал представитель РФ.

"Пока будут попытки хамских выпадов со стороны членов их делегаций, наладить отношения не получится", - цитирует Толстого газета "Известия". По словам депутата, он и его коллеги намерены контактировать с парламентариями, которые уважительно относятся к представителям РФ.

Напомним, Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), получив абсолютное большинство голосов участников выборов. Ассамблея подтвердила в полном объеме полномочия делегации РФ. В связи с этим Толстой отметил, что российская делегация намерена не просто дискутировать, а защищать позицию РФ.

Российская делегация была лишена права голоса в ассамблее в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Вернуться она смогла только в июне прошлого года после того, как несколько лет подряд сталкивалась лишь с нарастающими антироссийскими настроениями в Страсбурге.