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30.01.2020 03:08
Рубрика: В мире

Трамп: Я не пошел на поводу у Болтона и не развязал шестую мировую войну

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп выступил в Twitter с резкой критикой в адрес своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, мемуары которого усложнили процесс импичмента. Американский лидер убежден, что, если бы он слушал своего советника, "мы уже были бы в шестой мировой войне".

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По словам Трампа, он дал эту должность Болтону, несмотря на то, что многие его отговаривали. Он также отметил, что во время работы на американскую администрацию в качестве советника президента Болтон допустил немало ошибок, а уйдя в отставку, "сразу же написал противную и неправдивую книгу", - цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Напомним, речь идет о неизданной книге Болтона, выдержки из которой просочились в прессу, спровоцировав очередной политический скандал в Вашингтоне. По данным The New York Times, в мемуарах под названием "Комната, где это произошло. Воспоминания Белого дома" Болтон рассказывает о том, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политические услуги в виде расследования против своего противника - Джо Байдена.

Эти заявления совпадают с предположениями, на которых строится импичмент, вынесенный Трампу. Книга должна выйти в свет в марте, однако не исключено, что Белый дом может задержать ее публикацию или удалить из текста ключевые фрагменты.

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