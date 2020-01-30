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Три старые модели iPhone получили новую версию iOS

Текст:   Богдан Бобров
30.01.2020,  
16:10
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Apple на днях выпустила обновление iOS 13.3.1 для большинства современных iPhone. При этом в компании не забыли про аудиторию с консервативными взглядами, предпочитающую пользоваться старыми моделями, и выкатили новую версию оболочки с номером 12.4.5.

Прошивка доступна сразу для трех "древних" по нынешним меркам устройств - iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 5s. Последнему в этом году стукнет уже 7 лет.

Каких-либо новых функций обновление не добавит, но позиционируется разработчиками как "важное" - содержащее критические исправления безопасности, поэтому владельцам, использующим девайсы столь почтенного возраста в качестве основных устройств, обновление настоятельно рекомендуется к установке.

Кроме того, iOS 12.4.5 доступно для iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch (6 поколения).

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Фото: pixabay.com
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