Три старые модели iPhone получили новую версию iOS

Apple на днях выпустила обновление iOS 13.3.1 для большинства современных iPhone. При этом в компании не забыли про аудиторию с консервативными взглядами, предпочитающую пользоваться старыми моделями, и выкатили новую версию оболочки с номером 12.4.5.

Прошивка доступна сразу для трех "древних" по нынешним меркам устройств - iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone 5s. Последнему в этом году стукнет уже 7 лет.

Download iOS 12.4.5 for iPhone 6, iPad Air, iPad mini and More https://t.co/AAZfRVdRqs pic.twitter.com/CFcdLKpVNB — Wccftech (@wccftechdotcom) January 29, 2020

Каких-либо новых функций обновление не добавит, но позиционируется разработчиками как "важное" - содержащее критические исправления безопасности, поэтому владельцам, использующим девайсы столь почтенного возраста в качестве основных устройств, обновление настоятельно рекомендуется к установке.

Кроме того, iOS 12.4.5 доступно для iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 и iPod touch (6 поколения).