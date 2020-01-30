Трудным подросткам могут запретить выходить по вечерам из дома

Как сказано в проекте, "ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного органа и иные ограничения досуга и особые требования к поведению несовершеннолетнего".
Также суд вправе будет обязать подростка загладить причиненный вред. При этом возраст привлечения к административной ответственности, согласно проекту, наступает с 16 лет, как и по действующим правилам. В ходе обсуждения проекта звучали идеи снизить наказуемую планку до 14 лет, однако пока в проекте записаны прежние возрастные нормы.
Напомним, проект нового КоАП, вынесло на общественное обсуждение министерство юстиции России.
Минюст обнародовал проект нового КоАП
В новый КоАП предлагается включить три раздела: раздел I "Общая часть", раздел II "Особенная часть", раздел III "Субъекты административной юрисдикции".
В Особенную часть нового КоАП предлагается включить 36 глав, объединяющих в себе составы административных правонарушений на основе их классификации по видовым объектам противоправного посягательства.
Расширено действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве: предусмотрено, что лицо, совершившее административное правонарушение за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП в случае, если указанное административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации.
Также в проекте выделена категория грубых административных правонарушений. Помимо прочего, к ним предлагается отнести административные правонарушения экстремистской направленности, административные правонарушения коррупционной направленности, административные правонарушения в сфере оборота оружия и т.п.
Общий срок давности привлечения к административной ответственности увеличен до года.