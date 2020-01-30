Трудным подросткам могут запретить выходить по вечерам из дома

Проект нового Кодекса об административных наказаниях детально прописывает особенности наказания несовершеннолетних. Суды смогут применять к подросткам-нарушителям такую меру, как ограничение досуга и установление особых требований.

Как сказано в проекте, "ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного органа и иные ограничения досуга и особые требования к поведению несовершеннолетнего".

Также суд вправе будет обязать подростка загладить причиненный вред. При этом возраст привлечения к административной ответственности, согласно проекту, наступает с 16 лет, как и по действующим правилам. В ходе обсуждения проекта звучали идеи снизить наказуемую планку до 14 лет, однако пока в проекте записаны прежние возрастные нормы.

Напомним, проект нового КоАП, вынесло на общественное обсуждение министерство юстиции России.