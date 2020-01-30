УАЗ рассказал о больших успехах за границей

Ульяновский автомобильный завод рассказал об экспортных успехах в 2019 году. Российская марка показывает ударные темпы роста продаж за границей.

По итогам прошлого года УАЗ увеличил поставки своих автомобилей на 29% по сравнению с 2018-м годом. Как отмечают в пресс-службе компании, результаты продаж демонстрируют растущий интерес к ульяновской продукции. Прежде всего этого удалось добиться за счет расширения модельного ряда на существующих рынках сбыта и географии реализации.

Самыми популярными рынками для УАЗа традиционно остаются Беларусь и Казахстан. На последнем рынке в прошлом году марка запустила отверточную сборку своих машин. В целом страны СНГ и ближнего зарубежья продемонстрировали 20% роста.

Однако наибольший объём экспорта УАЗов пришелся на страны дальнего зарубежья, он увеличился на 73% (в 1,7 раза).

Азиатский регион показал двукратный рост. Значительно увеличились продажи автомобилей УАЗ в Монголии. Помимо "Буханки" и "Хантера" в эту страну начали отправлять "Патриот", "Пикап" и грузовичок "Профи". Марка стабилизировала поставки машин в Лаос, а в Мьянме также дебютировал "Профи".

В странах ЕС объем продаж стал выше на 67%. В Европе бестселлером ульяновской продукции является коммерческая модель "Буханка". Кроме того, в прошлом году УАЗ расширил свое зарубежное присутствие за счет открытия шоу-румов в Македонии, Польше, Румынии, Сербии и Эстонии.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В Южной Америке и Кубе рост составил 37%. Если в Чили после сертификации начались продажи "Хантера", то для Кубы прорабатывается вопрос о досборке УАЗов на территории республики.

Ближний Восток показал сразу четырехкратное увеличением объемов экспорта. Рынок отметился интересом исключительно к новым моделям - "Патриоту", "Пикапу" и "Профи". Экспортное расширение в этом регионе случилось благодаря Ираку.

Стоит отметить, что общий объем экспортных продаж УАЗа в 2019 году достиг 5720 машин. На дальнее зарубежье пришлось 1230 автомобилей (712 штук в 2018-м). На СНГ и ближнее зарубежье - 4490 автомобилей (3730 штук в 2018-м).

В то же время за 11 месяцев 2019 года Ульяновский автозавод реализовал в России 33 987 автомобилей - это на 5% меньше результата за аналогичный период 2018-го.