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30.01.2020 11:54
Рубрика: Власть

В комитет Госдумы поступило около 30 поправок в Конституцию РФ

Текст: Галина Мисливская
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил порядка 30 предложений от депутатов и сенаторов по поправкам ко второму чтению президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщил в четверг глава комитета Павел Крашенинников, который также является сопредседателем профильной рабочей группы.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

"Работа идет, продвигается. По состоянию на 10:00 30 января уже в комитет (Госдумы) официально поступило порядка 30 поправок к проекту закона о поправке в Конституцию", - сказал он на заседании рабочей группы.

Фото: пресс-служба СФ
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По словам Крашенинникова, среди них есть поправки в преамбулу Основного закона по различным темам, поступило несколько предложений по социальным вопросам, по формированию органов публичной власти и организации их деятельности, по полномочиям Конституционного суда РФ.

"Комитет будет со следующей недели обобщать поправки, и мы первое заседание по официальным поправкам, которые уже внесены, проведем в среду", - сообщил он.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой, которая также входит в состав рабочей группы, в эту структуру также поступают многочисленные предложения от граждан и организаций. Общее число инициатив "давно перевалило за 150", отметила она. Среди них есть хорошо проработанные поправки, которые рабочая группа примет к рассмотрению.

"Как мы уже договорились, в рабочую группу будут поступать и аккумулироваться предложения для передачи в последующем президенту РФ", - напомнил Павел Крашенинников.

Прежде чем попасть на стол к главе государства, все предложения будут обсуждены в рабочей группе. Для этого внутри нее сформировано пять тематических подгрупп: по социальным вопросам, науке и культуре, по международному праву, по судебной власти и прокуратуре, по федеральным органам власти, по единой публичной власти и местному самоуправлению.

Как подчеркнула сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева, самой масштабной и представительной оказалась первая подгруппа - которая займется проработкой социальных вопросов. Модераторами в ней стали секретарь ОПРФ Лидия Михеева и депутат Госдумы Ольга Баталина.

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Первые заседания подгрупп состоялись уже в четверг. В пятницу рабочая группа обсудит первые результаты их работы.

Параллельно члены рабочей группы ведут обсуждение поправок к Конституцию в регионах. "Мне кажется, эта работа очень важная", - отметил Павел Крашенинников. Сам он накануне провел такую встречу в Екатеринбурге. "Мне вчера огромную пачку предложений отдали, причем есть предложения эмоциональные, есть юридически выверенные", - рассказал депутат.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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