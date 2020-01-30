Новости

В Японии еще у троих человек выявлен коронавирус 06:35
Прокуратура Пекина будет наказывать за ложную информацию о коронавирусе 06:24
За две недели до убийства беременная обращалась в полицию Новосибирска 06:06
УФАС Вологодской области помогло вернуть в региональный бюджет 300 млн 06:00
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с "Титаником" 05:57
Небензя напомнил авторам "сделки века" о принадлежности Голанских высот 05:55
Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики 05:55
В посольстве РФ в США прокомментировали новые антироссийские санкции 05:20
Сотрудники аппарата Кузнецовой приехали с проверкой в Комсомольск 05:20
В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса пострадали рабочие 05:10
Вузы Приморья продлили каникулы для китайских студентов до 1 марта 04:42
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом 04:42
Мадуро заявил о готовности помириться с Колумбией 04:16
В Китае до 170 увеличилось число жертв коронавируса 04:16
В Амстердаме вор спрятал в шортах 30 похищенных смартфонов 04:13
В ЕАО двоих полицейских осудили за пытки электрошокером 04:00
Сбежавших из Анадыря подростков задержали во Внуково 03:50
Air Canada и British Airways отменили все свои рейсы в Китай 03:20
Трамп: Я не пошел на поводу у Болтона и не развязал шестую мировую войну 03:08
В Перу 13 человек погибли от ударов молний 02:38
Толстой рассказал о боязни Украины и Грузии контактировать с РФ в ПАСЕ 02:33
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 162 02:06
Власти США обнаружили на границе самый длинный тоннель для контрабанды 02:00
Названы города, наиболее подверженные риску распространения коронавируса 01:55
Авиация Израиля атаковала ХАМАС в ответ на обстрел из Газы 01:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 05:55
Рубрика: В мире

Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики

Секция ограждения, которое Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, обвалилась из-за ветра. ЧП произошло в районе города Калехико в Калифорнии. Телеканал СNN распространил кадры, на которых видно поваленные на деревья металлические листы заграждения.

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Трамп раскритиковал идею строительства "морской стены" вокруг Нью-Йорка

В таможенно-пограничной службе США подтвердили, что эту секцию лишь недавно установили на бетонном фундаменте. Произошедшее объяснили тем, что бетон не успел застыть, в результате чего, железная стена не выдержала ветра и накренилась. Пострадавших не было, сообщает РИА Новости. Сейчас пограничники США работают с мексиканскими коллегами над восстановлением стены.

Стена на границе с Мексикой была главным обещанием предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента - центральной в его программе на переизбрание в нынешнем году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

Ранее разногласия Трампа с конгрессом по поводу финансирования строительства стены привели к наиболее продолжительному в истории США шатдауну. В итоге глава Белого дома не получил средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в законодателей.

Власти США обнаружили на границе самый длинный тоннель для контрабанды
В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссасхар
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
В Кремле не принимают особых мер от коронавируса
Небензя: Террористы в Сирии готовят новую провокацию с химоружием
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев