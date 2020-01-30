Ветер повалил недавно построенное заграждение на границе США и Мексики

Секция ограждения, которое Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, обвалилась из-за ветра. ЧП произошло в районе города Калехико в Калифорнии. Телеканал СNN распространил кадры, на которых видно поваленные на деревья металлические листы заграждения.

В таможенно-пограничной службе США подтвердили, что эту секцию лишь недавно установили на бетонном фундаменте. Произошедшее объяснили тем, что бетон не успел застыть, в результате чего, железная стена не выдержала ветра и накренилась. Пострадавших не было, сообщает РИА Новости. Сейчас пограничники США работают с мексиканскими коллегами над восстановлением стены.

Стена на границе с Мексикой была главным обещанием предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента - центральной в его программе на переизбрание в нынешнем году. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.

Ранее разногласия Трампа с конгрессом по поводу финансирования строительства стены привели к наиболее продолжительному в истории США шатдауну. В итоге глава Белого дома не получил средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в законодателей.