Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.01.2020 11:15
Рубрика: Видео

Видео: пользователей Сети насмешил едущий на трех колесах Dodge Ram

Текст: Вадим Давыденко

Помните песенку времен Второй мировой войны об отважном бомбардировщике, который возвращался на родной аэродром "на честном слове и на одном крыле"? Вот вам пример не меньшего оптимизма и лихой безбашенности из нашего мирного времени.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: внедорожник чудом избежал трех подряд смертельных аварий

В американском Нью-Мексико в объективы видеорегистраторов попал черный пикап Dodge Ram, бодро едущий по улице, невзирая на фактически оторванное переднее правое колесо. Зеваки-пешеходы машут руками и снимают на смартфоны, другие водители тревожно мигают фарами, но владелец Dodge невозмутимо катит себе по выбранному маршруту...

Сложно себе представить, что он не замечает никаких неудобств, раз уж искры летят из-под днища. Еще труднее представить себе ситуацию, в которой колесо у огромного пикапа можно было бы оторвать, не повредив кардинально кузов. И уж совсем невозможно поверить, что у владельца машины ценой $60000+ не нашлось денег на эвакуатор, и тем не менее, Dodge с каким-то животным упрямством (кстати, Ram по-английски это и есть "баран") пытается добраться до станции техобслуживания сам.

Видео: на обочине водитель еле увернулся от слетевшего с трассы пикапа
Видео: в тумане грузовик врезался в скопление машин
#видео #авто