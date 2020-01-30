Видео: пользователей Сети насмешил едущий на трех колесах Dodge Ram

Помните песенку времен Второй мировой войны об отважном бомбардировщике, который возвращался на родной аэродром "на честном слове и на одном крыле"? Вот вам пример не меньшего оптимизма и лихой безбашенности из нашего мирного времени.

В американском Нью-Мексико в объективы видеорегистраторов попал черный пикап Dodge Ram, бодро едущий по улице, невзирая на фактически оторванное переднее правое колесо. Зеваки-пешеходы машут руками и снимают на смартфоны, другие водители тревожно мигают фарами, но владелец Dodge невозмутимо катит себе по выбранному маршруту...

Сложно себе представить, что он не замечает никаких неудобств, раз уж искры летят из-под днища. Еще труднее представить себе ситуацию, в которой колесо у огромного пикапа можно было бы оторвать, не повредив кардинально кузов. И уж совсем невозможно поверить, что у владельца машины ценой $60000+ не нашлось денег на эвакуатор, и тем не менее, Dodge с каким-то животным упрямством (кстати, Ram по-английски это и есть "баран") пытается добраться до станции техобслуживания сам.