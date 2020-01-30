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30.01.2020 14:55
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал поручение по выплатам ветеранам ВОВ

Текст: Кира Латухина
До весны правительство должно представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа".
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В связи с приближающимся юбилеем Победы выплаты также получат:

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- вдовы/вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

- вдовы/вдовцы умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающие в России и Прибалтике.

Ранее Путин говорил, что единовременная выплата к 75-летию Победы ветеранам составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей.

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