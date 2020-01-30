Владимир Путин дал поручение по выплатам ветеранам ВОВ

До весны правительство должно представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Российского организационного комитета "Победа".

В связи с приближающимся юбилеем Победы выплаты также получат:

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- вдовы/вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

- вдовы/вдовцы умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающие в России и Прибалтике.

Ранее Путин говорил, что единовременная выплата к 75-летию Победы ветеранам составит 75 тысяч рублей, труженикам тыла - 50 тысяч рублей.