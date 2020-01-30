Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика", спин-оффа культового сериала "Нарко".

Ролик, сопровождаемый старинным хитом Depeche Mode, обещает много экшна, напряжённых сцен - чего, собственно, от "Нарко", и положено ждать - и даже элементы вестерна.

Сериал, напомним, рассказывает о становлении наркобизнеса в Мексике. В центре внимания - Мигель Гальярдо, основатель картеля Гвадалахары, решивший построить собственную криминальную империю.

Премьера всех серий второго сезона состоится на Netflix уже 13 февраля.