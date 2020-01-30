Захарова рассказала об условиях выезда иностранцев из провинции Хубэй

"Иностранные граждане могут выехать за пределы провинции Хубэй не на общественном транспорте, но только после прохождения 14-дневного карантина и при получении согласия властей провинции. Эти условия продиктованы медицинскими нормами, необходимыми для локализации коронавирусной инфекции", - заявила Захарова в ходе брифинга.

На сегодняшний момент, по данным посольства РФ в Пекине, на территории провинции Хубэй находятся 182 россиянина, с которыми удалось связаться. При этом 122 из них находятся в городе Ухань, отметила Захарова.

По ее словам, пока информации о заболевших гражданах РФ в Китае не было.