Захарова: Слова Зеленского о Второй мировой войне переходят все границы

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне, которые он произнес во время визита в Польшу, переходят всякие границы и являются преступными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как квалифицировать подобные заявления? Они переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Он также назвала "аморальной" попытку возложить равную ответственность на убийц и жертв.

Ранее Зеленский вслед за своим польским коллегой Анджеем Дудой обвинил СССР в начале Второй мировой войны. После этого в своей речи об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме он также предпочел вообще не говорить о том, что лагерь, а также саму Польшу освободила Красная Армия.