Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле

Покупая личный автомобиль, мы с вами стремимся укомплектовать его по максимуму, чтобы сделать езду комфортной и безопасной. Однако статистика говорит о том, что многими функциями, закрепленными за щедро оснащенными комплектациями автомобилей, владельцы либо не пользуются, либо получают от таких систем больше проблем, нежели удобства. "РГ" составила список самых бесполезных опций.

Бортовая навигация

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Сделав выбор в пользу щедро оснащенных комплектаций легковых моделей, вы почти наверняка обнаружите мультимедийный центр с функцией навигации. Казалось бы, что здесь плохого, ведь это как минимум подспорье навигационному софту вашего смартфона. Но увы, польза от встроенной автомобильной навигации существует только в теории. Даже если мы имеем дело с софтом гигантов типа Navitel, TomTom или Garmin, на поверку оказывается, что ни одна из систем не знает много второстепенных улочек и путается в корпусах домов.

А начнете задавать маршрут с помощью голосовых команд, ждите ошибок с распознаванием. Еще одна "свинья", которую подкладывают производители навигационных бортовых систем, - это неточные индикаторы скоростных ограничений. Даже если вы регулярно обновляете софт вашего навигационного блока, вы непременно столкнетесь с ситуациями, когда навигаторы нарисуют вам некорректные знаки (80 км/ч вместо 60 км/ч и т.д.). И уж тем более "зашитому" в навигацию софту неведомы временные знаки. Еще куда ни шло, если навигационный софт дублируется системой считывания дорожных знаков, но это реалии разве что премиальных и люксовых автомобилей.

Омыватели фар

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Еще одна функция, которая нередко идет в довесок к автомобилям топовых комплектаций, - омыватели фар.

В подавляющем большинстве случаев за свои деньги вы получаете инструмент для уничтожения "омывайки". Особенности дорожного движения в России таковы, что грязь с дороги пачкает светотехнику настолько сильно, что струями омывающей жидкости эту пелену в большинстве случаев не смыть.

Исключение - незначительное число моделей, у которых фары с омывателями дополнены штатными щетками. Но даже при таком раскладе в дождь и слякоть российского межсезонья фары не очищаются. Заканчивается тем, что многие владельцы просто вытаскивают соответствующий предохранитель, деактивируя растратчика "омывайки".

"Автопарковщик"

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Система автоматической парковки представляет из себя комплекс датчиков и исполнительных устройств, сканирующих пространство и обеспечивающих параллельную, а у некоторых моделей также и перпендикулярную автоматическую парковку.

Водителю остается только жать на тормоз и "газ". Главная цель такого ноу-хау - снизить количество мелких ДТП на парковке и оказать помощь неопытным водителям при маневрировании в ограниченном пространстве.

Однако если у человека есть права, то такая помощь ему, строго говоря, не нужна. Тем более что датчики большинства систем автопарковки могут проглядеть мелкие препятствия типа столбиков, камней и высоких бордюров. Да и втискиваться в тесные ниши подавляющее число автомобилей с такими устройствами не умеют. Иными словами, ни одна из подобных систем пока не доросла до опытного водителя, не устраняет подвохов и обойдется в копеечку.

Система распознавания голоса

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В теории эта функция могла бы быть очень полезной, однако за крайне редким исключением системы голосовых команд автомобилей работают ужасно и вызывают у пользователей лишь чувство раздражения.

В лучшем случае вы добьетесь выполнения некоторых шаблонных голосовых команд типа "Проложить маршрут до дома". С другой стороны, такие системы совершенствуются и в перспективе могут появиться более действенные голосовые ассистенты, наподобие яндексовской "Алисы", Siri или Google. Однако, как видно, внедрения таких систем в мультимедийные блоки на серийной основе еще придется подождать.

Круиз-контроль

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Как показывает практика, подавляющее большинство водителей не задействует функцию круиз-контроля даже во время езды по трассе, что уж говорить о городе с его рваным ритмом. К слову, снижение популярности круиз-контроля объясняется в том числе и все более плотным трафиком в современных мегаполисах и на соединяющих их трассах.

Регулярно задействовать тормоз, а затем перезапускать круиз не очень удобно, а по-другому на забитом машинами шоссе не получится. Другое дело адаптивный круиз-контроль, который автоматически регулирует не только скорость, но и дистанцию до впереди идущих автомобилей. Такая система гораздо удобнее, чем базовый, пассивный круиз, но в то же время стоит гораздо дороже.

Панорамная крыша

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Точно можно обойтись в автомобиле и без панорамной крыши. Последняя, спору нет, эффектна и наполняет салон светом. Однако такой верх быстро пачкается (спасибо осадкам и птицам), создавая для владельца ненужные проблемы с очисткой. Кроме того, панорамная крыша крадет пространство в салоне (как правило, около пары сантиметров).

В жару такой верх сильно нагревается на солнце, в салоне возникает парниковый эффект, что затрудняет работу системы кондиционирования и повышает расход топлива. Зимой на панорамной крыше начинает подтаивать снег, образуется ледяной нарост, который может неприятно потрескивать во время езды. Наконец, ремонт сдвижного механизма (если он имеется), а также восстановление остекления при трещинах обойдется дорого.