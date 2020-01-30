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30.01.2020 12:06
Рубрика: Легковые авто

Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле

Текст: Борис Захаров
Покупая личный автомобиль, мы с вами стремимся укомплектовать его по максимуму, чтобы сделать езду комфортной и безопасной. Однако статистика говорит о том, что многими функциями, закрепленными за щедро оснащенными комплектациями автомобилей, владельцы либо не пользуются, либо получают от таких систем больше проблем, нежели удобства. "РГ" составила список самых бесполезных опций.
Бортовая навигация
Фото: iStock

Сделав выбор в пользу щедро оснащенных комплектаций легковых моделей, вы почти наверняка обнаружите мультимедийный центр с функцией навигации. Казалось бы, что здесь плохого, ведь это как минимум подспорье навигационному софту вашего смартфона. Но увы, польза от встроенной автомобильной навигации существует только в теории. Даже если мы имеем дело с софтом гигантов типа Navitel, TomTom или Garmin, на поверку оказывается, что ни одна из систем не знает много второстепенных улочек и путается в корпусах домов.

Фото: iStock
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А начнете задавать маршрут с помощью голосовых команд, ждите ошибок с распознаванием. Еще одна "свинья", которую подкладывают производители навигационных бортовых систем, - это неточные индикаторы скоростных ограничений. Даже если вы регулярно обновляете софт вашего навигационного блока, вы непременно столкнетесь с ситуациями, когда навигаторы нарисуют вам некорректные знаки (80 км/ч вместо 60 км/ч и т.д.). И уж тем более "зашитому" в навигацию софту неведомы временные знаки. Еще куда ни шло, если навигационный софт дублируется системой считывания дорожных знаков, но это реалии разве что премиальных и люксовых автомобилей.

Омыватели фар
Фото: iStock

Еще одна функция, которая нередко идет в довесок к автомобилям топовых комплектаций, - омыватели фар.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В подавляющем большинстве случаев за свои деньги вы получаете инструмент для уничтожения "омывайки". Особенности дорожного движения в России таковы, что грязь с дороги пачкает светотехнику настолько сильно, что струями омывающей жидкости эту пелену в большинстве случаев не смыть.

Исключение - незначительное число моделей, у которых фары с омывателями дополнены штатными щетками. Но даже при таком раскладе в дождь и слякоть российского межсезонья фары не очищаются. Заканчивается тем, что многие владельцы просто вытаскивают соответствующий предохранитель, деактивируя растратчика "омывайки".

"Автопарковщик"
Фото: iStock

Система автоматической парковки представляет из себя комплекс датчиков и исполнительных устройств, сканирующих пространство и обеспечивающих параллельную, а у некоторых моделей также и перпендикулярную автоматическую парковку.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Водителю остается только жать на тормоз и "газ". Главная цель такого ноу-хау - снизить количество мелких ДТП на парковке и оказать помощь неопытным водителям при маневрировании в ограниченном пространстве.

Однако если у человека есть права, то такая помощь ему, строго говоря, не нужна. Тем более что датчики большинства систем автопарковки могут проглядеть мелкие препятствия типа столбиков, камней и высоких бордюров. Да и втискиваться в тесные ниши подавляющее число автомобилей с такими устройствами не умеют. Иными словами, ни одна из подобных систем пока не доросла до опытного водителя, не устраняет подвохов и обойдется в копеечку.

Система распознавания голоса
Фото: iStock

В теории эта функция могла бы быть очень полезной, однако за крайне редким исключением системы голосовых команд автомобилей работают ужасно и вызывают у пользователей лишь чувство раздражения.

Фото: iStock
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В лучшем случае вы добьетесь выполнения некоторых шаблонных голосовых команд типа "Проложить маршрут до дома". С другой стороны, такие системы совершенствуются и в перспективе могут появиться более действенные голосовые ассистенты, наподобие яндексовской "Алисы", Siri или Google. Однако, как видно, внедрения таких систем в мультимедийные блоки на серийной основе еще придется подождать.

Круиз-контроль
Фото: iStock

Как показывает практика, подавляющее большинство водителей не задействует функцию круиз-контроля даже во время езды по трассе, что уж говорить о городе с его рваным ритмом. К слову, снижение популярности круиз-контроля объясняется в том числе и все более плотным трафиком в современных мегаполисах и на соединяющих их трассах.

Фото: iStock
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Регулярно задействовать тормоз, а затем перезапускать круиз не очень удобно, а по-другому на забитом машинами шоссе не получится. Другое дело адаптивный круиз-контроль, который автоматически регулирует не только скорость, но и дистанцию до впереди идущих автомобилей. Такая система гораздо удобнее, чем базовый, пассивный круиз, но в то же время стоит гораздо дороже.

Панорамная крыша
Фото: iStock

Точно можно обойтись в автомобиле и без панорамной крыши. Последняя, спору нет, эффектна и наполняет салон светом. Однако такой верх быстро пачкается (спасибо осадкам и птицам), создавая для владельца ненужные проблемы с очисткой. Кроме того, панорамная крыша крадет пространство в салоне (как правило, около пары сантиметров).

Фото: iStock
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В жару такой верх сильно нагревается на солнце, в салоне возникает парниковый эффект, что затрудняет работу системы кондиционирования и повышает расход топлива. Зимой на панорамной крыше начинает подтаивать снег, образуется ледяной нарост, который может неприятно потрескивать во время езды. Наконец, ремонт сдвижного механизма (если он имеется), а также восстановление остекления при трещинах обойдется дорого.

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