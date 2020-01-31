Указ главы Чувашской Республики от 30 января 2020 года № 9 "О временно исполняющем обязанности Главы Чувашской Республики"

1. В соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики" приступаю к исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики с 30 января 2020 г. до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



