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31 января 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 30 января 2020 года № 9 "О временно исполняющем обязанности Главы Чувашской Республики"

Дата подписания 30 января 2020 г.
Опубликован 31 января 2020 г.
Вступает в силу 30 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

1. В соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 68 "О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики" приступаю к исполнению обязанностей временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики с 30 января 2020 г. до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев


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