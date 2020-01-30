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30.01.2020 17:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Текст: Евгений Петров
Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров официально представил исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева. Указ о его назначении был подписан Владимиром Путиным вчера, 29 января. Этим же документом от занимаемой должности руководителя региона в связи с утратой доверия был отрешен Михаил Игнатьев.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По словам полпреда, задачи, которые поставил президент страны перед новым руководителем региона - это реализация национальных проектов и улучшение условий труда и жизни в республике.

"Олег Николаев, как отец пятерых детей, понимает, насколько важна государственная поддержка семьи, материнства и детства. Как экономист и профессионал, проработавший в экономическом секторе и органах власти Чувашии, как бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, он также знает о ситуации в регионе, его потенциале и возможностях для развития экономики", - сказал Игорь Комаров.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Временно исполнять обязанности руководителя региона Олег Николаев будет до выборов на пост главы Чувашии. Центризбирком России сообщил, что они пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. При этом Николаев заявил, что пока рано говорить о его участии в предстоящих выборах.

"Мои ближайшие планы - провести инвентаризацию того, как организована нынешняя работа и насколько она соответствует тем задачам, о которых говорил Игорь Комаров", - отметил Николаев и добавил, что главной из них считает повышение уровня доходов и качества жизни жителей Чувашии.

До своего назначения Олег Николаев был председателем комитета Госдумы по делам национальностей и членом фракции "Справедливая Россия". Его коллега по партии, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что с назначением исполняющего обязанности главы жизнь в республике должна измениться в самые короткие сроки.

"Главный залог успеха сейчас - создать атмосферу созидания. Олег Николаев это понимает и очевидно вся его команда будет на это настроена", - сказал он.

Согласно конституции Чувашии, в случае отрешения главы кабинет министров республики автоматически уходит в отставку. В самое ближайшее время Николаеву предстоит сформировать новый состав правительства.

"Команду он будет собирать не по политическим признакам, а по профессиональным. Не исключено, что в сформированное правительство войдут и члены прошлого кабинета министров, среди которых есть настоящие профессионалы", - сообщил Аксаков.

При этом он отметил, что Олег Николаев вероятно будет совмещать должности главы и председателя кабинета министров региона.

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