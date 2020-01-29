Владимир Путин уволил главу Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия

Михаил Игнатьев отрешен от должности в связи с утратой доверия президента.

Временно исполняющим обязанности руководителя региона - до вступления в должность лица, избранного главой республики - назначен Олег Николаев.

Николаев - депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета ГД по делам национальностей, ранее уже участвовал в предвыборной кампании на пост руководителя республики.

Напомним, недавно в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии пошутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Глава ведомства Евгений Зиничев счел это недопустимым. Накануне, в "Единой России" также исключили Игнатьева из партии за неэтичное поведение.