Путин встретился с врио главы Чувашии Николаевым

Президент Владимир Путин пригласил на встречу в Кремль Олега Николаева, депутата Госдумы, которого сегодня назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по делам национальностей.

Прежний руководитель региона Михаил Игнатьев был отрешен сегодня от должности в связи с утратой доверия.

Подробности встречи главы государства с Николаевым в Кремле не сообщили.

"Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться", - сказал Николаев о своих планах РИА Новости. Про Игнатьева он говорить ничего не стал.

Недавно Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгнуть, чтобы получить ключи от служебных машин. Глава ведомства Евгений Зиничев раскритиковал такие действия. Также ранее Игнатьев заявил, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приезжают из регионов, хорошо устраиваются и начинают писать "не знаю о чем, и о ком".

Президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.