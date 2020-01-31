Указ главы Чувашской Республики от 31 января 2020 года № 11 "Об отставке Кабинета Министров Чувашской Республики"

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом 4 статьи 75 Конституции Чувашской Республики, частью 4 статьи 35 Закона Чувашской Республики "О Кабинете Министров Чувашской Республики" постановляю:

1. Объявить об отставке Кабинета Министров Чувашской Республики.

2. Кабинету Министров Чувашской Республики продолжать действовать до сформирования нового состава Кабинета Министров Чувашской Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



