Правительство Чувашии ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство республики в отставку. Об этом он сообщил на первом заседании кабинета министров.

"Я подписал сегодня указ об отставке правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность", - цитирует Николаева ТАСС.

Указ о назначении врио главы республики был подписан президентом 29 января. Этим же документом от должности был отрешен Михаил Игнатьев. Вчера полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров официально представил Олега Николаева. Исполнять обязанности руководителя региона Николаев будет до выборов на пост главы Чувашии. Центризбирком России сообщил, что они пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Между тем процедура отставки правительства региона предусмотрена статьей 75 части 4 Конституции Чувашской республики. Решение президента России об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку и Кабинета министров. Покинуть свой пост должны как премьер-министр, так и все действующие министры. При этом до того, как глава назначит новых руководителей министерств, прежние остаются с приставкой ио.