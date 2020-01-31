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31.01.2020 19:36
Рубрика: Спорт

Единая Лига объявила окончательные составы на Матч всех Звезд

Текст: Николай Максимов

Единая лига ВТБ определила последних участников Матча всех Звезд, который состоится 16 февраля в Москве.

Фото: Пресс-служба Минспорта РК
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Ранее были названы составы "Звезд России" и "Звезд мира", однако в каждой из команд оставалось по два места. Последних четырех участников матча должна была назвать сама лига.

В состав "Звезд России" получили приглашение защитник "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон и центровой ЦСКА Джоэль Боломбой. В сборную "Звезд Мира" выбраны центровой "Астаны" Душан Ристич и защитник "Калева" Кайл Виналес.

"Определяя обладателей wild card, Лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков, - прокомментировала выбор генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. - Уверена, все эти игроки отлично впишутся в составы "Звезд России" и "Звезд Мира" и порадуют всех ярким баскетболом".

Итоговые составы на Матч всех Звезд:
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"Звезды России": Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Максим Григорьев ("ПАРМА"), Денис Захаров ("Енисей"), Дмитрий Хвостов ("Зенит"), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит"), Артем Забелин ("ПАРМА"), Джоэль Боломбой (ЦСКА)

"Звезды Мира": Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба - УНИКС), Адас Юшкевичюс ("ПАРМА"), Дэвион Берри ("Енисей"), Кайл Виналес ("Калев"), Миндаугас Кузминскас ("Локомотив-Кубань"), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба - "Химки"), Дрю Гордон ("Зелена Гура"), Густаво Айон ("Зенит"), Душан Ристич ("Астана").

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