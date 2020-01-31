Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу

Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе, если ситуация там не нормализуется. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.

"Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу", - отметил Эрдоган, обвинив сирийские правительственные войска в атаках на мирных жителей. По его словам, Турция добивается "стабильности в Сирии, а политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может. Увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.