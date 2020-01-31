Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу

Анкара готова начать военную операцию в сирийском Идлибе, если ситуация там не нормализуется. Об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит телеканал NTV.
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"Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу", - отметил Эрдоган, обвинив сирийские правительственные войска в атаках на мирных жителей. По его словам, Турция добивается "стабильности в Сирии, а политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо".
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может. Увеличение напряженности в регионе происходит из-за регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Террористы обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, растет число погибших среди мирных жителей, преимущественно женщин и детей.