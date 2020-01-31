Фото: 64-летний Кузьмин обвенчался со своей бывшей 37-летней женой

Прославленный советский, российский рокер Владимир Кузьмин обвенчался со своей бывшей женой, 37-летней Екатериной Трофимовой. Это официально - фото таинства опубликовано в Instagram музыканта.

Напомним. Кузьмин и Трофимова развелись в 2018 году. За чем последовал роман рокера с 27-летней яхтсменкой Светланой Карпухиной. С которой он далее также расстался - осенью прошлого года стало известно, что Владимир вернулся к Екатерине. Что женщина вскоре подтвердила.

Первой женой Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева - на ней Владимир женился, когда ему было девятнадцать. Татьяна родила музыкату троих детей: Елизавету (1977), Степана (1983) и Софью (1985). Позже их старшие дети от этого брака погибли.

По информации из открытых источников, Елизавета связалась с сектантами и была зверски убита любовником, а Степан, имевший проблемы с запрещенными веществами, разбился, выпав из окна.

При этом приемный сын Кузьмина Никита, сын Артемьевой, живет в США, где был приговорен к трем годам тюрьмы за финансовые аферы.

В 1990-м музыкант женился во второй раз - на американской модели Келли Керзон. Трофимова, 1982 года рождения, - третья супруга певца.