FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

По многим показателям российская экономика сегодня выглядит лучше, чем когда-либо. Такой вывод сделала британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Журналисты оценили успехи нашей страны в условиях западных санкций.

Издание в качестве примера рассказывает о создании Фонда национального благосостояния в размере 124 миллиардов долларов. "Экспортеры нашли новые рынки, а импортеры нашли внутренние альтернативы", - считает автор статьи. Устойчивость Москвы поставила под сомнение силу ограничений, введенных США и ЕС, и их ценность как инструмента внешней политики.

Рассказывая о том, что было сделано для достижения успехов, FT говорит, в частности, о программах по импортозамещению.

Напомним, в рамках ежегодной большой пресс-конференции в Москве, которая прошла в декабре, президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия будет зеркально поступать в случае введения новых санкций США. "Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - указал он. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все". "Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - полагает президент РФ.