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31.01.2020 11:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Глава ФХР: Решение о проведении ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге примет CAS

Текст: Максим Домчев
Президент ФХР Владислав Третьяк. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Президент ФХР Владислав Третьяк. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Президент ФХР Владислав Третьяк. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Окончательное решение о том, сохранит ли Санкт-Петербург право принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году, будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Президент Международной федерации хоккея удивлен решением WADA

"У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, - а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос", - сказал Третьяк, чьи слова приводит ТАСС.

Глава ФХР подтвердил, что молодежный чемпионат мира 2023 года точно примут Новосибирск и Омск. Этот турнир не попадает под вынесенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции. Ранее об этом говорил президент IIHF Рене Фазель.

В декабре исполком WADA якобы в связи с имеющимися манипуляциями в базе данных лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это повлекло за собой запрет на проведение в России крупных международных турниров и лишение права спортсменов из России выступать под своими гимном и флагом. Российская сторона не согласилась с данным вердиктом и обратилась в CAS, который должен принять окончательное решение. До этого момента проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге остается под вопросом.

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