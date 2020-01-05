Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее. Решение исполкома WADA, запрещающее проведение в России турниров подобного уровня, не повлияло на позицию Международной федерации хоккея. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"IIHF получила информацию от WADA. Ничего не изменится", - цитирует главу организации ТАСС.

Относительно санкций в отношении российской сборной на предстоящем весной чемпионате мира в Швейцарии, а именно запрета на национальные флаг и гимн, глава IIHF заявил, что говорить об этом можно будет лишь после решения, которое вынесет CAS.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Российская сторона не согласилась с этим, теперь судьба всего российского спорта решится в Спортивном арбитражном суде.