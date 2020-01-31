GMC рассказал о характеристиках нового Hummer. Они впечатляют

GMC опубликовал первый тизер нового Hummer и рассказал об умопомрачительной мощности и крутящем моменте своего первого электромобиля.

Очевидно, что дизайн GMC Hummer EV будет иметь элементы, характерные для тех самых "Хаммеров". Один из них - решётка радиатора с инсталлированной подсветкой, являющейся продолжением фары с динамическим светом.

Мощность силовой установки пикапа составляет порядка тысячи лошадиных сил, а крутящий момент - 11 500 Нм! С места до 97 км/ч электрический пикап GMC Hummer EV разгоняется за 3 секунды.

В компании отметили, что новая модель совмещает в себе феноменальные возможности на бездорожье и всю прелесть эксплуатации электромобилей.

Мировая премьера состоится 20 мая 2020 года на заводе General Motors в Мичигане. В продаже GMC Hummer EV появится осенью 2021-го.