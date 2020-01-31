ГП требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Как заявил ТАСС адвокат одной из девушек, это "влечет за собой прекращение уголовного преследования".

По словам защитника, комментирующего выводы прокуратуры, действия сестер следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны - у них "сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом".

Напомним, в декабре Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого дела сестер Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следователи установили, что двое из них в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий.