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31.01.2020 11:49
Рубрика: Происшествия

ГП требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. Как заявил ТАСС адвокат одной из девушек, это "влечет за собой прекращение уголовного преследования".

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По словам защитника, комментирующего выводы прокуратуры, действия сестер следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны - у них "сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом".

Напомним, в декабре Следственный комитет РФ поставил точку в расследовании громкого дела сестер Хачатурян. Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следователи установили, что двое из них в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Генпрокуратура Правительство Следственный комитет Расследование дела сестер Хачатурян

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