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Huawei решил "убить" Google в своих смартфонах

Текст:   Антон Благовещенский
31.01.2020,  
18:19
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Даже если Соединенные Штаты снимут санкции против Huawei, компания не намерена возвращаться к использованию сервисов Google в своих смартфонах. Причина: нет никакой гарантии, что в отношении производителя не будут введены новые ограничения.

Цель Huawei заключается в создании собственной экосистемы - аналогичной тем, что есть у Google и Apple, пишет Der Srandart. Издание отмечает, что при этом компания продолжит использовать бесплатную открытую версию Android (без сервисов Google) и поддерживать обновления и работу Android и сервисов Google на тех смартфонах, где они уже есть.

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Санкции в отношении Huawei были введены в 2019 году, когда компанию обвинили в шпионаже и скрытом сборе данных. В частности, Google запретила использовать в смартфонах Huawei собственный магазин приложений, карты, почтовый клиент и другие популярные сервисы.

На фоне этих событий китайский производитель начал активно разрабатывать собственную экосистему, включающую в себя каталог программ, облачное хранилище, видеосервис, музыкальный стриминг.

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