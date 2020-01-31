Какие наказания водителям заложены в новом КоАП

За превышение скорости минимальное наказание, которое будет "светить" водителю, - штраф 3 тысячи рублей. Тем, кто три раза совершил грубые нарушения в течение года, будет грозить лишение прав. Для нетрезвых водителей, перевозящих детей, срок лишения прав вырастает на полгода. А штраф - до 50 тысяч рублей. Такие наказания предусмотрены в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях, который был разослан участникам рабочих групп.

Для начала стоит отметить, что водительская глава переехала подальше. Теперь она не 12-я, а 21-я по счету. Но основные позиции в ней практически не поменялись. Ответственность за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой осталась прежней - штраф 500 рублей. А за излишнюю тонировку ее увеличили до 1000 рублей. Причем повторное управление с тонированными стеклами обернется уже штрафом в 3 тысячи рублей.

Если за рулем оказался водитель, который не имеет права управления, то ему, как и сейчас, придется заплатить штраф 15 тысяч рублей. Но если он попался вторично, то уже будет грозить штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, либо арест до 5 суток. Сейчас КоАП не предусматривает ответственности за такое повторное нарушение.

К управлению автомобилем в нетрезвом виде, а также к отказу от прохождения медосвидетельствования добавился новый состав. Если водитель попался в нетрезвом виде за рулем, ему грозит то же наказание, что и сейчас: лишение прав на полтора-два года и штраф 30 тысяч рублей. Но если при этом в машине находился ребенок до 16 лет, то водителю будет грозить лишение прав на 2-3 года и штраф 50 тысяч рублей.

В шесть раз возрастает штраф за превышение скорости. В проекте КоАП за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей против сегодняшних 500 рублей. Впрочем, эту идею руководители Госавтоинспекции озвучивали еще в прошлом году. По их мнению, штраф в размере 500 рублей не воспринимается водителями как наказание. Они считают это "платой за проезд".

За превышение скорости на 40-60 км/ч предлагается наказывать штрафом в 4 тысячи рублей. Сейчас он - 1000-1500 рублей. А за превышение скорости более чем на 60 км/ч - штрафом 5000 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев. При этом сейчас за повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч грозит лишь увеличение штрафа, а, если новый КоАП примут в таком виде, то за это будет грозить лишение прав на год.

Появилась в Кодексе и статья, предусматривающая ответственность за систематическое нарушение правил. Если водитель совершил в течение года три грубых нарушения, ему будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Под грубыми нарушениями понимаются непредоставление преимущества пешеходам, поворот налево или разворот там, где это запрещено, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожного переезда, разворот или движение задним ходом, где это запрещено, и превышение скорости более чем 60 км/ч.

Грубым считается нарушение, когда водитель не уступил дорогу другому автомобилю.

Эта статья вызывала массу споров, пока она была поправкой к действующему КоАП. В частности, экспертам и депутатам не нравилось то, что водителя можно лишить прав за то, что он три раза не уступил дорогу пешеходам. Дело в том, что в применении этой статьи много субъективизма. И инспекторы порой вовсе не учитывают, требовалось ли в той или иной ситуации останавливаться перед переходом, или автомобиль не создавал помех для пешехода. В то же время в грубые нарушения не включено движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Еще одна новая статья - ответственность за опасное вождение. Термин в правилах уже давно существует, а ответственности за него до сих пор не было. Теперь появится штраф в 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что участники рабочей группы говорят, что пока документ довольно сырой и требует внимательной доработки. В частности, он предусматривает ответственность за учебную езду по автомагистрали. Но правила дорожного движения уже разрешили обучать водителей на автомагистралях. Поправка вступила в силу с 1 января этого года. Так что, над проектом еще предстоит работать. Главное, чтобы это делалось без спешки.