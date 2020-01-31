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31.01.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

Установка газобаллонного оборудования на автомобиль - верный признак экономии на топливе. Как правило, ГБО ставят на бюджетные машины или те, что активно используются в пассажирских перевозках. Новая тенденция наметилась на Украине. Здесь на газ стали переводить даже люксовые авто. Так, в стране есть уже как минимум два Bentley с ГБО. Как отмечает местный портал Autocentre, "затраты на бензин бьют по карману и владельцев роскошных автомобилей".

Сначала газовое оборудование поставили на Bentley Сontinental GT, затем - на модель Continental Flying Spur. Обе машины - с 12-цилиндровыми мощными моторами. В итоге мастера установили на них по два комплекта польской аппаратуры Optima Expert - на каждые 6-цилиндров, а также два редуктора Turbot 1500.

Фото: AP
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При этом последние спрятали под двигатели, и сходу определить, что 6-литровые двигатели W12 перевели на газ, не получится. Переключатели в салоне тоже скрыли от посторонних глаз - в ящичек под центральным подлокотником. То есть, все сделано для того, чтобы владелец дорогого Bentley, которому стало накладно платить за бензин, не потерял в имидже. Все становится ясно, только если заглянуть в багажник - там смонтированы сразу два баллона.

Экономия, как уверяет компания-оператор, кстати, приличная - в два раза. Отметим, что по паспорту, Сontinental GT с 6-литровым агрегатом тратит 12,3 литра самого качественного бензина на каждые 100 км пути в смешанном режиме, а Continental Flying Spur - 13,3. В городском цикле эти показатели превышают 18 литров. В России автомобили стоят от 14 млн рублей и выше.

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#Bentley