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31.01.2020 12:27
Рубрика: Экономика

Коронавирус не сказался на поставках российского газа в Китай

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эпидемия коронавируса не оказывает никого влияния на поставки природного газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на пресс-службу "Газпрома".

Из этого следует, что пока опасения о сокращении объемов поставок энергоресурсов в Китай, в связи с распространение вируса, не оправдываются.

Официального подтверждения о первом случае коронавируса в Москве нет

Газопровод из России в Китай "Сила Сибири" был запущен второго декабря прошлого года. Его протяженность около трех тысяч километров. Это первый газопровод из России в страны АТР. В этом году планируется поставить в Китай, минимум - пять миллиардов кубометров газа, в 2021 году - 10 миллиардов, в 2022 году - 15.

Максимальная мощность, на которую должен выйти газопровод - 38 миллиардов кубометров газа в год. Достигнуть таких объемов прокачки в компании рассчитывают в 2025 году. Предусмотрено также дальнейшее расширение мощностей трубопровода до 60 миллиардов кубометров год.

В перспективе у "Газпрома" есть планы запустить еще два трубопроводных маршрута в Китай - "Сила Сибири-2" через горный Алтай и газопровод через Монголию. Также обсуждаются возможность трубопроводных поставок в Поднебесную газа с проектов в Охотском море.

Экономика Отрасли Нефть и газ Поставки газа в Китай

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