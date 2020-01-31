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31.01.2020 10:24
Рубрика: Власть

Косачев оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Текст: Галина Мисливская
Принятая ПАСЕ резолюция с призывами к России выполнять минские соглашения и сотрудничать в расследовании катастрофы малайзийского самолета в Донбассе не будет иметь никаких последствий, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Эта резолюция в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято", - сказал Косачев в беседе с RT.

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Он также напомнил, что за эти годы был принят целый ряд "очень жестких антироссийских резолюций", которые при этом были "весьма поверхностными, односторонними и преследовали совершенно очевидные политические цели".

"В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены… Эта резолюция, как и все предыдущие, принятые в отсутствие России, не будет иметь никакого эффекта", - уверен сенатор.

Российская делегация в ПАСЕ уже выразила несогласие с целым рядом положений этого документа.

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