Косачев оценил резолюцию ПАСЕ с претензиями к России

Принятая ПАСЕ резолюция с призывами к России выполнять минские соглашения и сотрудничать в расследовании катастрофы малайзийского самолета в Донбассе не будет иметь никаких последствий, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Эта резолюция в полном объеме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято", - сказал Косачев в беседе с RT.

Он также напомнил, что за эти годы был принят целый ряд "очень жестких антироссийских резолюций", которые при этом были "весьма поверхностными, односторонними и преследовали совершенно очевидные политические цели".

"В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены… Эта резолюция, как и все предыдущие, принятые в отсутствие России, не будет иметь никакого эффекта", - уверен сенатор.

Российская делегация в ПАСЕ уже выразила несогласие с целым рядом положений этого документа.