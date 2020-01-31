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31.01.2020 16:03
Рубрика: Власть

Крашенинников: Поправки об увеличении штрафов противоречат Посланию

Текст: Татьяна Замахина
Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников раскритиковал опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По его словам, документ в нынешнем виде не соотносится с целями, обозначенными в Послании президента РФ Федеральному собранию.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним самое громкое предложение: в проекте за превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (вместо нынешних 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас - от тысячи до 1,5 тыс.). Если превышение более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей), либо водитель может быть лишен прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на один год. Предложены и другие изменения. В общем, предлагается увеличить большинство штрафов и повысить сроки привлечения лица к административной ответственности.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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- Проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, - заявил Крашенинников журналистам, - что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в Послании Федеральному собранию.

Подобный документ был отклонен ГД в начале текущего созыва, отметил он.

- Особенно вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, - продолжил парламентарий.

Кроме того, его удивляет предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства.

Документ "сырой" и в представленном виде вряд ли может быть принят, резюмировал Крашенинников.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Госдуме прокомментировали инициативу о штрафах за превышение скорости

По его словам, при доработке инициативы нужен взвешенный подход, необходимо соблюсти баланс репрессивности и превентивности мер кодекса. Ведь он первую очередь должен служить профилактике правонарушений.

Между тем первый заместитель Крашенинникова Вячеслав Лысаков решил направить обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой не допустить спешки со стороны ведомств при подготовке новой редакции КоАП. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

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