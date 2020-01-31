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31.01.2020 00:39
Рубрика: В мире

Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана

Вашингтон расширил санкции против Ирана, введя в четверг ограничительные меры в отношении иранской Организации атомной энергии и ее главы Али Акбара Салехи. Теперь их активы на территории США заморожены, а любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций, говорится в документах американского минфина.

Фото: duma.gov.ru
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В Тегаране уже отреагировали на введение новых санкций, заверив, что Иран продолжит развитие ядерной программы, сообщает РИА Новости. По словам официального представителя Организации атомной энергии Бехруза Камальванди, внесение в санкционный список "является своего рода политической игрой со стороны США, связано с их бессилием и не имеет какого-либо смысла". Новые санкции Камальванди назвал ребячеством.

Напомним, предыдущие санкции в отношении Ирана США ввели на прошлой неделе. Тогда в список попали граждане КНР и Ирана, а также юрлица, входящие в нефтяной сектор. Это, в частности, Triliance Petrochemical Co. Ltd. и Sage Energy HK Limited из Гонконга, Peakview Industry Co. Limited из Шанхая и Beneathco DMCC со штаб-квартирой в ОАЭ. Все они, как считают в американском минфине, причастны к незаконному экспорту нефти из Ирана.

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