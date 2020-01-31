Мишустин назвал символичным свой визит в Казахстан

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает символичным, что его первый зарубежный визит проходит в Казахстане. Сегодня в Алма-Ате глава российского правительства примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и международном форуме "Цифровое будущее мировой экономики".

Перед началом форума Мишустин встретился со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым. "Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения", - сказал он. Российский премьер отметил динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между странами.

Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства и пожелал успехов в решении актуальных задач, стоящих перед кабинетом министров России. "Я думаю, у вас и у вашей команды все получится", - заявил он.