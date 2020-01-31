MusicDealer Monochrome: новые TWS-наушники от Басты

Новые наушники MusicDealer Monochrome - еще одно пополнение в ассортименте товаров от компании Z Василия Вакуленко больше известного под именем Баста.

У MusicDealer уже были наушники, но Monochrome стали первыми по-настоящему беспроводными. True Wireless Stereo, как говорится. Получилось ли? Скорее да, чем нет.

Monochrome выпускаются в двух вариантах - Black и Iron. Отличия - во внешнем виде (расположение светодиода), материалах и компонентах. Проще говоря, Black - базовая модель, а Iron можно назвать премиальной. Еще они отличаются кейсами: у старшей модели он металлический (в некотором смысле это его недостаток - футляр тяжёлый и скользкий, при использовании одной рукой он у меня несколько раз падал).

Сами наушники похожи на небольшие камушки или бобы, при этом внутри установлены 9-мм динамики. Материал - смесь поликарбоната и пластика, сборка хорошая. Есть даже защита от влаги - IPX5. Поплавать не выйдет, но в зале или на пробежке попотеть можно, ничего наушникам не будет.

Классная фишка - сенсорное управление. Прикоснулся к наушнику - пауза или ответ на звонок, нажал и подержал - управление громкостью (в зависимости от наушника будет прибавляться или уменьшаться), двойной тап - перемотка (опять же, левый наушник - назад, правый - вперед).

Наушники поддерживают стандарт связь со смартфоном (или любым другим устройством) по Bluetooth 5.0, соединение надежное. При этом коннектятся Monochrome очень просто - достаточно открыть кейс и найти устройство в настройках Bluetooth своего смартфона. В следующий раз наушники самостоятельно соединятся со смартфоном сами, стоит достать их.

Звук хороший, басов хватает. Это не удивительно, ведь, как и во всех других устройствах MusicDealer, за настройку звучания Monochrome отвечала компания Kennerton. Когда смотришь кино на смартфоне или ноутбуке, никакого рассинхрона нет, а вот в играх (когда наушники были связаны с медиаплеером) - был, неприятно, но терпимо.

Посадка в ушах удобная и надежная, подогнать наушники под себя можно с помощью сменных амбушюр разного размера, идущих в комплекте. Держатся наушники хорошо и во время занятий спортом.

Проработать наушники благодаря зарядному кейсу способны до 7 часов. О разряде устройства сообщается за несколько минут до полного выключения - и в этот раз голос более человечный, чем в MusicDealer S BT. Заряжаются они полностью примерно за полтора часа. Младшая модель заряжается через кабель microUSB, старшая - через провод Type-C.

В целом MusicDealer Monochrome - отличные наушники с хорошим звуком, отличным дизайном и приятной ценой. Стоимость Black-версии меньше 3,5 тысяч рублей, а версия Iron - дешевле 6 тысяч рублей.