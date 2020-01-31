Музыкальный марафон памяти Валерия Халилова состоится в Бресте

От Южно-Сахалинска до Калининграда проходит в течение пяти дней музыкальный фестиваль в преддверие Великой Победы, который собирает 31 января ценителей инструментального искусства и в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Кстати, город над Бугом стал вместе с пятнадцатью городами Союзного государства местом фестиваля международного военно-музыкального проекта "Спасская башня", сообщила БЕЛТА руководитель местного центра науки и культуры РФ Юлия Семенченко.

Творческая акция, по ее словам, посвящена и памяти народного артиста России, художественного руководителя и дирижера Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерия Халилова, трагически погибшего в авиакатастрофе в 2016 году.

"Предложение провести фестиваль в Бресте поступило от его организаторов: Благотворительного фонда имени Валерия Халилова. Во-первых, сама Брестская крепость-герой - место символическое и святое. Во-вторых, художественным руководителем Брестского городского духового оркестра является Валерий Коваль - однокурсник маэстро Халилова", - пояснила Семенченко.

В фестивале, который состоится у главного монумента крепости "Мужество", помимо городского духового оркестра, перед слушателями выступят оркестры Брестской погрангруппы, внутренних войск МВД, военной комендатуры.

"Международный фестиваль Валерия Халилова задуман как широкомасштабный культурный проект, идея которого - показать особую роль духовой музыки в утверждении национальных традиций патриотизма, духовной преемственности и уважительного отношения подрастающего поколения к памятным страницам истории. Возможно, в следующем году к проекту присоединятся и другие города Беларуси", - надеется руководитель Российского центра науки и культуры.