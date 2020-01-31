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31.01.2020 11:30
Рубрика: В мире

На Тайване появилась новая кошка Grumpy Cat

Текст: Николай Грищенко

Живущая на Тайване кошка Мяу-Мяу претендует на "звание" Grumpy Cat. Пока у соискательницы титула самой "угрюмой" кошки на Земле всего семь записей в Instagram и около восьми тысяч подписчиков, но их количество стремительно увеличивается.

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Как сообщает издание Nat-Geo, "сердитая" кошка Мяу-Мяу попала к девушке по имени Клэр в возрасте десяти месяцев. Недоброжелательное выражение кошка приобрела из-за "маски Бэтмана" - своеобразной окраски морды.

"На самом же деле, это очень нежное, ласковое и доброе животное. По утрам Мяу-Мяу будит хозяев фирменным "массажем", выпрашивая корм", - пишет издание.

Кроме того, кошка любит следить за птицами и иногда даже самостоятельно раздвигает для этого шторы на окне.

Напомним, что самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat, героиня миллионов мемов и рекламных акций, умерла на восьмом году жизни 14 мая 2019 года. Причиной смерти животного стала инфекция мочевого пузыря с осложнениями.

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