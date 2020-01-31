Новак оценил опасность коронавируса для соглашения ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что страны ОПЕК+ смогут своевременно отреагировать, если из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае будут значительные последствия для нефтяного рынка. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас четкое понимание, что в рамках ОПЕК+ мы можем отреагировать на последствия эпидемии коронавируса, если это будет касаться нефтяного рынка", - сказал Новак.

Также министр сказал, что его ведомство находится в постоянном контакте с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана, по поводу ситуации с коронавирусом и его возможном действии на нефтяной рынок. В связи с этим, российский министр допустил перенос мартовской встречи ОПЕК+ на более ранний срок.

"Странам ОПЕК+ для принятия окончательного решения, нужно продолжать следить за ситуацией в течение ближайших дней… ОПЕК+ обсуждает перенос мартовской встречи на более ранний срок, но окончательного решения не принято", - сказал Александр Новак.

Глава Минэнерго России уточнил, что распространение нового коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть из-за замедления экономики Китая.