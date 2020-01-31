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31.01.2020 14:16
Рубрика: Легковые авто

Обновленная Toyota Corolla: прием заказов и рублевые цены

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о старте приема заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года. Седану пересмотрели комплектации и добавили улучшенную мультимедийную систему.

Фото: Роспатент
Toyota запатентовала в России еще одну Corolla

Автомобиль, начиная с версии "Комфорт", получил обновлённый 10-дюймовый тачскрин с поддержкой сервисов Apple Car Play и Android Auto, цветовая гамма модели пополнилась двумя новыми эмалями "красный специальный металлик" и "бежевый металлик".

Комплектациям "Престиж" и "Престиж Safety" добавили тонировку заднего стекла и боковых окон, а также хромированный молдинг подоконной линии.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Corolla по-прежнему оснащается безальтернативным 1,6-литровым "атмосферником" мощностью 122 л.с. и 153 Нм крутящего момента. В базовых исполнениях "Стандарт" и "Классик" седан доступен с шестиступенчатой "механикой", начиная с версии "Комфорт" модель агрегатируется исключительно "вариатором".

Фото: www.bestcarweb.jp
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Стоимость обновленной Toyota Corolla начинается с отметки 1 214 000 рублей. Средняя версия стоит 1 474 000 рублей, топовый вариант обойдется в 1 726 000 рублей.

Напомним, Toyota Corolla новой генерации появилась на российском рынке в феврале прошлого года. По итогам 2019 года Toyota Corolla с результатом 1 236 380 экземпляров стала самым популярным автомобилем в мире. В России седан разошелся тиражом в 4408 экземпляров.

#Toyota