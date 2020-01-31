Оборотные штрафы за недолив бензина вошли в новый КоАП

Это следует из статьи 24.14 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, Минюст опубликовал его для общественного обсуждения.
Законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но затем было решено, что новая норма будет сразу интегрирована в обновленный КоАП.
Предусматривается, что штраф не может быть менее 50 тысяч рублей (за фальсификат топлива - не менее 500 тысяч рублей).
Как рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, ведомство готовит арсенал для проверок АЗС на недолив: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.