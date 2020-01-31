Оборотные штрафы за недолив бензина вошли в новый КоАП

Недолив топлива на АЗС будет караться практически так же строго, как продажа паленого бензина - штрафом в размере 1% от выручки владельца заправки от реализации топлива за предшествующий год.

Это следует из статьи 24.14 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, Минюст опубликовал его для общественного обсуждения.

Законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но затем было решено, что новая норма будет сразу интегрирована в обновленный КоАП.

Предусматривается, что штраф не может быть менее 50 тысяч рублей (за фальсификат топлива - не менее 500 тысяч рублей).

Как рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, ведомство готовит арсенал для проверок АЗС на недолив: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.