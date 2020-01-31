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31.01.2020 12:17
Рубрика: Бензин

Оборотные штрафы за недолив бензина вошли в новый КоАП

Текст: Игорь Зубков
Недолив топлива на АЗС будет караться практически так же строго, как продажа паленого бензина - штрафом в размере 1% от выручки владельца заправки от реализации топлива за предшествующий год.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Это следует из статьи 24.14 проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, Минюст опубликовал его для общественного обсуждения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, но затем было решено, что новая норма будет сразу интегрирована в обновленный КоАП.

Предусматривается, что штраф не может быть менее 50 тысяч рублей (за фальсификат топлива - не менее 500 тысяч рублей).

Как рассказывал в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, ведомство готовит арсенал для проверок АЗС на недолив: проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как система, в том числе ее связь с оператором за кассой. Контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет "ловить" недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.