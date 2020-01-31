Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев. Это первый визит на Украину высокопоставленного американского чиновника после вступления Владимира Зеленского в должность президента.

Планируется, что в Киеве Помпео проведет переговоры с Зеленским, а также с топ-чиновниками и представителями бизнеса Украины, пишет ТАСС. Госдеп США сообщал, что госсекретарь встретится с украинским руководством, чтобы подчеркнуть поддержку суверенности и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами. Ожидается, что одним из ключевых вопросов визита станет ситуация в Донбассе. После Украины американский дипломат посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее в интервью для агентства Bloomberg Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона. Госсекретарь также напомнил, что США поставляют на Украину оборонительные системы и поддерживают президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией.